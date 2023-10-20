أسعار الذهب العالمية عند ذروة 3 أشهر جراء الصراع في الشرق الأوسط

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر يوم الجمعة وتتجه لتحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي مع تزايد الطلب الذي عززه الصراع في الشرق الأوسط وتوقعات بأن زيادات أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تقترب من نهايتها، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0332 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1978.17 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 20 يوليو.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 1990.50 دولار.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت للقوات المتجمعة على حدود غزة يوم الخميس أنهم سيرون قريبا الجيب الفلسطيني “من الداخل”، في إشارة إلى أن الغزو البري المتوقع للقضاء على حماس قد يكون وشيكا.

وقال كايل رودا، محلل الأسواق المالية لدى كابيتال “هناك مخاوف من أن تتصاعد (الحرب بين إسرائيل وحماس) إلى ما يشبه أزمة إقليمية أوسع نطاقا، وربما صراع طويل الأمد… لذلك نرى المستثمرين يتجهون إلى الملاذات الآمنة”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 23.01 دولار للأوقية لكنها تتجه لثاني ارتفاع أسبوعي.

وصعد البلاتين 0.1 % إلى 891.88 دولار، كما زاد البلاديوم 0.3 % إلى 1116.82 دولار.