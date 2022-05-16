أسعار الذهب العالمية عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر ونصف مع ارتفاع الدولار

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين لتنخفض بأكثر من 1% إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر يناير، مع استمرار تأثير قوة الدولار على الطلب على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1797.82 دولار للأوقية (الأونصة).

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تتراجع

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1797.40 دولار للأوقية.

وفي وقت سابق من الجلسة، تراجعت أسعار الذهب 1.4% إلى أدنى مستوى منذ 31 يناير مسجلة 1786.60 دولار للأوقية.

وفي يوم الجمعة، شهد المعدن الأصفر خسارة أسبوعية للأسبوع الرابع على التوالي.

الدولار يعزز مكاسبه قرب ذروة عقدين

وعزز الدولار الأمريكي مكاسبه قرب ذروة عقدين مع إضرار بيانات ضعيفة عن الاقتصاد الصيني بالعملات المرتبطة بالدورة الاقتصادية بما يشمل الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي مما قلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن لحائزي العملات الأخرى.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لأول مرة في فترة الجائحة في مارس بمقدار 25 نقطة أساس مع سعيه لتشديد السياسة النقدية.

الذهب حساس لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية

ورغم أن الذهب يعتبر ملاذا من التضخم، فهو حساس لزيادة أسعار الفائدة الأمريكية على المدى القصير ولزيادة عائدات السندات إذ يزيد العاملان من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.2% إلى 21.02 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5% إلى 934.16 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 1.3% إلى 1918.59 دولار للأوقية.

الذهب يتراجع في التعاملات الصباحية في آسيا

وانخفض الذهب في التعاملات الصباحية في آسيا، مرتفعاً من أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة أشهر في الجلسة السابقة.

كما أبقت عوائد سندات الخزانة الأمريكية المنخفضة الطلب على الذهب واقفا فوق مستوى 1800 دولار.

وانخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.07 % لتصل إلى 1807.01 دولارً.

وقال مات سيمبسون، كبير محللي السوق لدى سيتي إندكس، لرويترز: “بما أن 1800 دولار يمثل هذا الرقم التقريبي الكبير، فمن الطبيعي أن يقدم مستوى معينًا من الدعم حيث يحاول بعض المتداولين التحلي بالشجاعة والشراء عند التراجع، بينما يقوم آخرون بإغلاق صفقات البيع المربحة”.

وقال سيمبسون: “لكن الأمر لا يبدو رائعًا بالنسبة إلى مستثمري الذهب في الوقت الحالي. حتى لو رأينا ارتدادًا من 1800 دولار، فمن الواضح أن الزخم يفضي إلى مزيد من الانخفاض”.