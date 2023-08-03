أسعار الذهب العالمية تهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع وسط توقعات باستمرار دورة التشديد النقدى

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس لتستقر قرب أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعدما أدت زيادة أكبر من المتوقع في وظائف القطاع الخاص الأمريكي في يوليو إلى تعزيز الرهانات على مزيد من التشديد النقدي في الولايات المتحدة ودفعت الدولار وعوائد السندات للارتفاع، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

ولم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1935.20 دولار للأوقية (الأونصة) لتظل قرب أدنى مستوياتها منذ 12 يوليو المسجل في الجلسة الماضية.

سعر الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1970.90 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في أربعة أسابيع وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوياتها منذ نوفمبر أمس الأربعاء بعدما أظهرت بيانات نمو وظائف القطاع الخاص الأمريكي 324 ألف وظيفة الشهر الماضي متجاوزة توقعات رويترز بزيادتها 189 ألف وظيفة فحسب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1 % إلى 23.72 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.4 % إلى 917.74 دولار. وسجل المعدنان أدنى مستوياتهما منذ حوالي ثلاثة أسابيع.

وهبط البلاديوم 0.5 % إلى 1237.19 دولار للأوقية.