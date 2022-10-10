أسعار الذهب العالمية تهبط لأدنى مستوى فى أسبوع وسط ترقب لرفع كبير للفائدة

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين لتهبط إلى أدنى مستوى لها في أسبوع ، بعدما عززت البيانات عن الوظائف الأمريكية التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سيواصل رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1686.55 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ الثالث من أكتوبر.

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1695.70 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار بعد أن لامس أعلى مستوى في أسبوع يوم الجمعة. ومن شأن قوة الدولار أن تجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل معتدل في سبتمبر ، وانخفاض معدل البطالة، مما يشير إلى مرونة الاقتصاد ويبدد الآمال في تراجع الاحتياطي الفيدرالى عن نهجه في وقت قريب.

وسيركز المستثمرون الآن على بيانات التضخم الأمريكية التي ستصدر هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن يتباطأ تضخم أسعار المستهلكين العام إلى 8.1% سنويا، لكن من المتوقع أن يتسارع المعيار الأساسي إلى 6.5% من 6.3%.

وتراجعت أسعار الذهب أكثر من 350 دولارا للأوقية منذ أن تجاوزت ألفي دولار في مارس، وسط تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وقال وانج تاو المحلل الفني في رويترز، إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى ما بين 1660 و1674 دولارا للأوقية، مع فقد المعدن النفيس مكاسبه بشكل أو بآخر بعدما وصل إلى 1689 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 1.9% إلى 19.73 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى في أسبوع واحد. وتراجع البلاتين 0.6 % إلى 906.90 دولار، بينما تراجع البلاديوم 0.1% إلى 2179.49 دولار.