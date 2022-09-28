أسعار الذهب العالمية تهبط لأدنى مستوى خلال 30 شهرا مع ارتفاع الدولار وعائد السندات

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتهبط إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل 2020، إذ أدى ارتفاع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بسبب احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى تراجع جاذبية المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.6% إلى 1619.79 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1627.60 دولار.

قال ريكاردو إيفانجليستا، كبير المحللين في ” أكتيف تريدز” العامل المؤثر هو قوة الدولار، التي تدعمها تصريحات بنك الاحتياطي الفيدرالي المستمرة يشأن فعل كل ما يلزم لخفض التضخم”.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 2.1% إلى 18.04 دولارًا للأونصة بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع عند 17.94 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

ونزل البلاتين 1.2% إلى 837.82 دولار بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الخامس من سبتمبر بينما تراجع البلاديوم 1.6% إلى 2054.25 دولار.

وشهد أمس تصريحات لعدد من صانعي السياسة النقدية في بنك الاحتياطي الفيدرالي والتي أكدت على التزام البنك بالبقاء على مسار التشديد بوتيرة قوية حتى إذا كانت هناك خسائر اقتصادية محتملة.

وأكد كل من عضو الفيدرالي الأمريكي بولاية شيكاغو تشارلز إيفانز، وعضو الفيدرالي الأمريكي بولاية سانت لويس جيمس بولارد، وكذلك عضو الفيدرالي الأمريكي بولاية مينيابوليس نيل كاشكاري أمس تعهد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالتركيز على معالجة التضخم المرتفع.

ويتوقع إيفانز أن يرفع البنك أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 4.50% و4.75% بحلول نهاية العام، ارتفاعا من 3.25% الذي وصل إليه البنك باجتماعه الأسبوع الماضي، وأدت تلك التصريحات إلى زيادة المستثمرين لحيازاتهم من الدولار الأمريكي على حساب الذهب اليوم.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.40% ليسجل 114.57 نقطة، دافعا الذهب نحو الهبوط مرة أخرى.