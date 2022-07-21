أسعار الذهب العالمية تهبط لأدنى مستوى فى عام وسط توقعات برفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب تراجعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الخميس، لتهبط إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من عام، إذ أثّرت احتمالات زيادة أسعار الفائدة من قِبل بنوك مركزية كبرى لكبح التضخم المتصاعد، على جاذبية المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1691.84 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ أوائل أغسطس2021، مسجلة 1689.40 دولار في وقت سابق من الجلسة.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تتراجع

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6% إلى 1690.40 دولار للأوقية.

ومع أن الذهب يعتبر تحوطًا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدرّ عائدًا.

ومن المنتظر أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 11 عامًا، اليوم الخميس، مع تزايد ترجيح تحرك أكبر من المشار إليه، إذ يخشى صناع السياسة فقدان السيطرة على نمو أسعار المستهلكين الجامح.

ومن المتوقع أيضًا على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

وفي بريطانيا ارتفع التضخم في يونيو إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا، مما عزَّز فرص قيام بنك إنجلترا برفع سعر الفائدة نصف نقطة مئوية، الشهر المقبل.

وقال محللو إيه. إن. زد في مذكرة “نزل الذهب مخترقًا 1700 دولار للأوقية، إذ يواصل المستثمرون الحد من انكشافهم على القطاع قبل اجتماعات البنوك المركزية”.

انخفاض الدولار يحدّ من خسائر الذهب

وحدّ انخفاض الدولار من خسائر الذهب، إذ تراجع 0.3% مقابل عملات منافسة. ويؤدي ضعف الدولار إلى جعل الذهب أرخص لحاملي العملات الأخرى.

كما يترقب المشاركون في السوق استئناف تدفق الغاز عبر أكبر خط أنابيب من روسيا إلى ألمانيا.

الفضة تتراجع

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 18.54 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5% إلى 854.03 دولار، بينما تقدم البلاديوم 0.3% إلى 1867.20 دولار.

أسعار الذهب تغلق على تراجع أمس

وانخفضت أسعار الذهب، أمس الأربعاء، إذ غطّى صعود الدولار على دعم محدود للمعدِن النفيس من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي ربما لن يلجأ إلى زيادة أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، في اجتماعه الأسبوع القادم.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1700.80 دولار للأوقية (الأونصة) عند الإغلاق.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.67% إلى 1699.30 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات منافسة، 0.384%، وهو ما يقلص جاذبية الذهب بين المشترين الحائزين لعملات أخرى.