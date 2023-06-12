أسعار الذهب العالمية تنخفض وسط ترقب لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين مع صعود الدولار بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالى المتعلق بسعر الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1956.82 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1971.10 دولار.

والأسواق مغلقة في أستراليا اليوم الاثنين بسبب عطلة عامة.

وارتفع مؤشر الدولار مما يجعل السبائك أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات كل من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة والتي تصدر يومي الثلاثاء والأربعاء على الترتيب لتأثيرها على توقعات أسعار الفائدة.

وتزداد جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدا مع انخفاض أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 % إلى 24.0993 دولار للأوقية، كما خسر البلاتين 0.6 % إلى 1002.22 دولار.

وتراجع البلاديوم 0.2 % إلى 1320.17 دولار بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ مايو 2019 يوم الجمعة.