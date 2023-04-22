أسعار الذهب العالمية تنخفض وتفقد 1% من قيمتها

هبطت أسعار الذهب بقوة بمرور تداولات في ظل بعض التطورات المهمة والتي أضعفت الطلب على المعدن الأصفر وعلى رأسها زيادة توقعات الأسواق باستمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة خلال اجتماع البنك المقبل خلال مايو المقبل.

وخلال تعاملات اليوم، انخفضت العقود الفورية لمعدن الذهب بنسبة 1.48% تقريبا وسجلت حوالي 1975 دولار للأوقية. وفي الوقت ذاته، انخفضت العقود الاَجلة لمعدن الذهب بنحو 1.64% وسجلت حوالي 1985 دولار للأوقية.

ولقد تضررت أسعار الذهب بفعل بعض التطورات والتي أضعفت الطلب عليها وعلى رأسها تعزز التوقعات حيال استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع الفائدة الأمريكية وتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر خلال اجتماع البنك المقبل، وبخاصة بعد صدور بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية الإيجبية للغاية.

وفي هذا الإطار، كشفت البيانات الصادرة، يوم الجمعة، عن مكتب إحصاءات ماركيت، عن نمو القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات في القطاع التصنيعي في الولايات المتحدة بأفضل من توقعات الأسواق للشهر الرابع على التوالي، حيث سجلت القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات التصنيعي نحو 50.4 نقطة خلال إبريل الجاري، بأفضل من التوقعات التي أشارت إلى نمو المؤشر بنحو 49.0 نقطة، وسجلت القراءة السابقة بنحو 49.2 نقطة خلال مارس الماضي.