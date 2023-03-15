أسعار الذهب العالمية تنخفض مع ارتفاع الدولار وعائد السندات

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وعائدات السندات الأمريكية بينما يُقيم المستثمرون مسار أسعار الفائدة الأمريكية بعدما أظهر تقرير أسعار المستهلكين أن التضخم ما زال مرتفعا، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتراجعت أسعار الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1901.24 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما انخفض لفترة وجيزة دون مستوى 1900 دولار المهم في وقت سابق من الجلسة.

سعر الذهب العالمى

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% مسجلة 1905.30 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1% وهو ما يجعل المعدن النفيس أعلى سعرا على حائزي العملات الأخرى. وكذلك زاد العائد على سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) سعر فائدته الرئيسي بواقع ربع نقطة مئوية في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل ومرة أخرى في مايو بعدما أظهر تقرير حكومي أن التضخم في الولايات المتحدة ظل مرتفعا في فبراير ومع انحسار المخاوف من وقوع أزمة ممتدة في قطاع البنوك.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في السوق الفورية 0.1% إلى 21.67 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.1% إلى 981.69 دولار والبلاديوم 0.7% إلى 1496.61 دولار.