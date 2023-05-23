أسعار الذهب العالمية تنخفض مع ارتفاع الدولار واستمرار أزمة الدين الأمريكي

شهدت أسعار الذهب تراجعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء متأثرة بقوة الدولار، فيما يراقب المستثمرون المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق ينهي أزمة سقف الدين الأمريكى، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1962.06 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.6 % إلى 1965.70 دولار.

وتتسبب قوة الدولار في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

ولم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من التوصل إلى اتفاق أمس الاثنين حول كيفية رفع سقف دين الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار، قبل عشرة أيام فقط من تعثر محتمل قد يدخل الاقتصاد في حالة من الفوضى. لكنهما تعهدا بمواصلة المحادثات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 23.55 دولار للأوقية وانخفض البلاديوم 0.4 % إلى 1485.59 دولار، فيما استقر البلاتين عند 1066.59 دولار.