أسعار الذهب العالمية تنخفض الجمعة قبل بيانات مهمة قد تغير المسار

هبطت أسعار الذهب العالمية اليوم الجمعة، لكنها بصدد تحقيق أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ ما يقرب من شهرين، حيث عززت الآمال في التوقف مؤقتًا في دورة رفع أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بجانب عودة المخاوف المصرفية، من جاذبية المعدن الثمين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.05% إلى 2054 دولارًا.

بينما هبط الذهب في المعاملات الفورية عند 2046 دولار للأوقية وبنسبة 0.17%.

وتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.22%، ليسجل 100.96 نقطة.

ارتفعت أسعار الذهب نحو مستويات قياسية عند تسوية تعاملات، أمس الخميس، مع تصاعد مخاوف أزمة مصرفية في الولايات المتحدة.

وخلال تعاملات اليوم ارتفعت العقود الفورية عند 2072.19 دولار لتكون قريبة من مستواها القياسي عند 2072.49 دولار، في حين بلغت العقود الآجلة 2056.10 دولار.

وصعدت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.9% عند التسوية، أمس، أو ما يعادل 18.7 دولار لتصل إلى 2055.7 دولار للأوقية.