أسعار الذهب العالمية تنتعش.. والمعدن النفيس يتجه لأكبر خسارة أسبوعية فى شهرين

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا على نحو طفيف فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار وضعت الأسعار على مسار أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1744.07 دولار للأوقية (الأونصة).

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تتقدم

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1740.50 دولار.

وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين وهو ما دعم الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.

استقرار الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 2002

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 2002، الأمر الذي أبقى الذهب المقوم بالدولار قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر الذي بلغه يوم الأربعاء.

الفضة ترتفع

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 19.23 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 874.52 دولار للأوقية، لكن كليهما يتجه صوب خسائر أسبوعية.

وصعد البلاديوم 0.5 % إلى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو 2% خلال الأسبوع.

الذهب يرتفع خلال تعاملات أمس

وارتفع سعر الذهب خلال تعاملات أمس الخميس مع تراجع الدولار بشكل طفيف وإقبال بعض المستثمرين على الشراء بعد جلستين من الخسائر الفادحة التي هوت بالأسعار إلى ما دون المستوى المهم البالغ 1800 دولار.

وزاد الذهب في العقود الفورية 0.3 % إلى 1742.63 دولار للأوقية (الأونصة).

وانخفض المعدن النفيس بأكثر من 300 دولار منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالى في رفع أسعار الفائدة في مارس آذار للسيطرة على التضخم الجامح، مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد ثابتة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3 % إلى 1.741.20 دولار.

محلل: هناك انتعاش متواضع في الذهب

وقال المحلل المستقل روس نورمان “هناك انتعاش متواضع (في الذهب) بعد انخفاض كبير مع دخول صائدي الصفقات إلى السوق.

“يحصل الذهب على بعض الدعم أيضا من التصحيح في الدولار الأمريكي، على الرغم من أن هذا يعوضه جزئيا ارتفاع طفيف في عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات”.

وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2 % بعد اقترابه من أعلى مستوى في 20 عاما في الجلسة السابقة.