اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب العالمية تنتعش مع تراجع الدولار وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تربح 0.2%
أحمد فراج 3:30 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21 3:30 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الجمعة؛ بدعم من ضعف الدولار، في الوقت الذى تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى تقرير الوظائف الأمريكية للتعرف على خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالى لبدء تقليص مشتريات الأصول، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1812.97 دولار للأوقية، وانخفضت 0.2% في الأسبوع.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تربح 0.2%

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1814.80 دولار.

ويحوم مؤشر الدولار قرب قاع شهر، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

وتتجه العملة الأمريكية صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال ستيفن إينس، الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول “نرى تكوين مراكز مسبقًا ضئيلًا لأشخاص ربما يرغبون في الشراء للاستفادة من تقرير الوظائف غير الزراعية”.

اقرأ أيضا  «المصرية لتجارة الجملة» : صرف مقررات شهر سبتمبر بانتظام

وأضاف أن صدور رقم ضعيف “سيكون إيجابيًّا جدًّا للذهب؛ لأنه يعزز التوقعات الأكثر حذرًا (لجيروم) باول رئيس مجلس الاحتياطي للاقتصاد الأمريكى.. قد نرى تراجعًا دون مستوى 1800 دولار إذا حصلنا على قراءة قوية”.

وقبل تقرير وزارة العمل للوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره، كشفت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة للمرة الأولى انخفض، الأسبوع الماضي، بينما تراجعت عمليات تسريح الموظفين لأدنى مستوياتها في أكثر من 24 عامًا في أغسطس.

وقال باول، الأسبوع الماضي، إنه إذا استمر نمو الوظائف، فإن البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشترياته للأصول، هذا العام، لكنه سيظل يتوخى الحذر في اتخاذ قرار بشأن زيادة أسعار الفائدة.

وبينما يُعتبر الذهب تحوطًا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة الناجمين عن تدابير التحفيز غير المسبوقة، فإن أسعار الفائدة المنخفضة تقلص أيضًا تكلفة فرصة حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدرّ عائدًا.

اقرأ أيضا  «الزراعة» تحذر مزارعي البطاطس والفراولة من الأمطار الخريفية

الفضة تربح 0.3%

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 23.96 دولار للأوقية.

وتقدم البلاتين 0.3% إلى 1001.66 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.6% إلى 2415.49 دولار.

وفي آسيا ارتفعت أسعار الذهب، صباح اليوم الجمعة، محققًة مكاسب قليلة مع ضعف الدولار.

كما ينتظر المستثمرون الآن تقرير الوظائف الأخير في الولايات المتحدة لقياس الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن شراء الأصول ورفع أسعار الفائدة.

ارتفاع العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.08% فى آسيا

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.08% لتصل إلى 1812.95 دولار، لكنها كانت تتجه نحو أول انخفاض أسبوعي لها خلال أربعة أسابيع.

اقرأ أيضا  سعر الذهب يصعد عالميا مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات الأمريكية

وارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، اليوم الجمعة، لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى في شهر واحد.

في غضون ذلك، صرح صندوق SPDR Gold Trust بأن حيازاته تراجعت بنسبة 0.2% إلى 998.52 طن من الذهب، أمس الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2020.

وقالت روسيا أيضًا إن احتياطياتها الدولية من الذهب والعملات الأجنبية ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 615.6 مليار دولار، بعد تلقّي شريحة من صندوق النقد الدولي.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد فراج

أحمد فراج ، محرر مترجم ، عضو نقابة الصحفيين. - التحق بالقسم الانجليزى فى جريدة المال أوائل 2014. - باحث دكتوراة فى دراسات الترجمة بجامعة المنصورة. - حصل على درجة الماجستير فى اللغة الانجليزية والترجمة، بتقدير ممتاز، من جامعة حلوان فى 2018. - حصل على درجتى الليسانس ودبلوم الترجمة بامتياز، من قسم اللغة الانجليزية بجامعة القاهرة. - درس الاقتصاد، وحصل على ماجستير الاقتصاد من معهد الدراسات الإسلامية، بالتعاون مع جامعة القاهرة فى 2015. - كرمته نقابة الصحفيين فى يوم التفوق الصحفى عام 2016.

ملف الكاتب أحمد فراج

اقرأ أيضاً

بنك أوف أمريكا : اقتصادات منطقة اليورو قد تنمو 3.7% في 2022

أحمد فراج 3:42 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21

محافظ الجيزة: ضبط 2032 قضية تموينية متنوعة الشهر الماضي

محمود محسن 3:20 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21

الزراعة توقع وثيقتي تعاون مع الفاو

الصاوي أحمد 2:12 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21

مليار و596 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال النصف الأول

محمد ريحان 1:53 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21

وزيرة التعاون الدولي تبحث ترتيبات اجتماعات الدورة 11 للجنة العليا المصرية الليبية المشتركة

السيد فؤاد 1:24 م, الجمعة, 3 سبتمبر 21

أسعار الذهب اليوم في مصر الجمعة 3-9-2021 وثبات عيار 21

عمر سالم 11:58 ص, الجمعة, 3 سبتمبر 21