أسعار الذهب العالمية تنتعش مع تراجع الدولار وسط ترقب لبيانات الوظائف الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا فى الأسواق العالمية، اليوم الجمعة؛ بدعم من ضعف الدولار، في الوقت الذى تتجه فيه أنظار المستثمرين إلى تقرير الوظائف الأمريكية للتعرف على خطط مجلس الاحتياطي الفيدرالى لبدء تقليص مشتريات الأصول، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1812.97 دولار للأوقية، وانخفضت 0.2% في الأسبوع.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تربح 0.2%

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1814.80 دولار.

ويحوم مؤشر الدولار قرب قاع شهر، مما يعزز جاذبية الذهب لحائزي بقية العملات.

وتتجه العملة الأمريكية صوب الانخفاض للأسبوع الثاني على التوالي.

وقال ستيفن إينس، الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول “نرى تكوين مراكز مسبقًا ضئيلًا لأشخاص ربما يرغبون في الشراء للاستفادة من تقرير الوظائف غير الزراعية”.

وأضاف أن صدور رقم ضعيف “سيكون إيجابيًّا جدًّا للذهب؛ لأنه يعزز التوقعات الأكثر حذرًا (لجيروم) باول رئيس مجلس الاحتياطي للاقتصاد الأمريكى.. قد نرى تراجعًا دون مستوى 1800 دولار إذا حصلنا على قراءة قوية”.

وقبل تقرير وزارة العمل للوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية المقرر صدوره، كشفت بيانات أن عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة البطالة للمرة الأولى انخفض، الأسبوع الماضي، بينما تراجعت عمليات تسريح الموظفين لأدنى مستوياتها في أكثر من 24 عامًا في أغسطس.

وقال باول، الأسبوع الماضي، إنه إذا استمر نمو الوظائف، فإن البنك المركزي قد يبدأ تقليص مشترياته للأصول، هذا العام، لكنه سيظل يتوخى الحذر في اتخاذ قرار بشأن زيادة أسعار الفائدة.

وبينما يُعتبر الذهب تحوطًا في مواجهة التضخم وعدم استقرار العملة الناجمين عن تدابير التحفيز غير المسبوقة، فإن أسعار الفائدة المنخفضة تقلص أيضًا تكلفة فرصة حيازة المعدن الأصفر الذي لا يدرّ عائدًا.

الفضة تربح 0.3%

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3% إلى 23.96 دولار للأوقية.

وتقدم البلاتين 0.3% إلى 1001.66 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.6% إلى 2415.49 دولار.

وفي آسيا ارتفعت أسعار الذهب، صباح اليوم الجمعة، محققًة مكاسب قليلة مع ضعف الدولار.

كما ينتظر المستثمرون الآن تقرير الوظائف الأخير في الولايات المتحدة لقياس الجدول الزمني لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن شراء الأصول ورفع أسعار الفائدة.

ارتفاع العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.08% فى آسيا

وارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.08% لتصل إلى 1812.95 دولار، لكنها كانت تتجه نحو أول انخفاض أسبوعي لها خلال أربعة أسابيع.

وارتفع الدولار، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، اليوم الجمعة، لكنه ظل بالقرب من أدنى مستوى في شهر واحد.

في غضون ذلك، صرح صندوق SPDR Gold Trust بأن حيازاته تراجعت بنسبة 0.2% إلى 998.52 طن من الذهب، أمس الخميس، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2020.

وقالت روسيا أيضًا إن احتياطياتها الدولية من الذهب والعملات الأجنبية ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 615.6 مليار دولار، بعد تلقّي شريحة من صندوق النقد الدولي.