أسعار الذهب العالمية تنتعش مع تراجع الدولار وانخفاض عائد السندات

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين ، مدعومة بضعف الدولار وتراجع طفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، فيما يستعد المستثمرون لبيان صانعي السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكى للحصول على إشارات حول الجدول الزمني لرفع سعر الفائدة من البنك المركزي، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.4 % إلى 1757.00 دولارًا للأوقية.

كما صعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4 %إلى 1758.50 دولارًا.

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات الصباحية في آسيا

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية في آسيا، مع انخفاض الرغبة في المخاطرة مع استمرار المخاوف بشأن وضع ديون شركة تشينا إيفرجراند جروب وتأثيرها الاقتصادي المحتمل.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.43 % لتصل إلى 1759.30 دولارًا.

تدقيق الحسابات المصرفية لشركة إيفرجراند الصينية

و شددت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والريفية في الصين التدقيق في الحسابات المصرفية لشركة إيفرجراند الصينية لضمان استخدام الأموال لاستكمال مشاريع الإسكان وعدم تحويلها لدفع الدائنين.

وقد تخلف المطور عن سداد سندات خارجية خلال الأسبوع السابق، مع استحقاق دفعة ثانية في وقت لاحق من الأسبوع.

ارتفاع الطلب على الذهب في الصين

وارتفع الطلب على الذهب المادي في الصين، المستهلك الرئيسي، خلال الأسبوع الماضي حيث سعى المستثمرون إلى الأمان في المعدن الأصفر كملاذ آمن ، بينما يراقبون الوضع الحالي لشركة تشينا إيفرجراند.

ومع ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ أوائل يوليو 2021، والتي حدت من المزيد من المكاسب للمعدن الأصفر.

وأعلنت شركة إس بي دي أر جولد تراست (P: GLD) أن حيازاتها زادت بنسبة 0.1% لتصل إلى 993.52 طن يوم الجمعة من 992.65 طن في اليوم السابق.

المضاربون يخفضون مراكزهم الطويلة في الفضة في كومكس بواقع 13178 عقدًا إلى 900 عقد

وبالنسبة لأخبار المعادن النفيسة الأخرى، أظهرت بيانات من لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية أن المضاربين خفضوا مراكزهم الطويلة في الفضة في كومكس بواقع 13178 عقدًا إلى 900 عقد في الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر.

تعتبر العقود الآجلة للذهب أكثر العقود الأمريكية نشاطا ، حيث استقرت على انخفاض 1.90 دولار، أو 0.1%، عند 1751.70 دولار للأوقية على كومكس نيويورك.

محلل: الذهب يكافح مقابل الدولار القوي

وقد صرح إد مويا، المحلل لدى منصة أواندا للتداول عبر الإنترنت : “كان الذهب يكافح مقابل الدولار القوي الذي نشأ عن ارتفاع عائدات الخزانة بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي”.

كما أن الذهب في وضع صعب للغاية وسيظل التقلب مرتفعًا مع بقاء المخاطر في الاتجاه الهبوطي. وستستمر قصة النمو في الولايات المتحدة في التحسن إذا كانت نماذج تفشي كوفيد بشأن الانخفاض المستمر في حالات كوفيد حتى شهر مارس صحيحة”.