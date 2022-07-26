أسعار الذهب العالمية تنتعش مع اقتراب رفع الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء لتصعد بعض الشيء فى الوقت الذى تأرجحت فيه داخل نطاق محدود خلال اليوم مع تراجع الدولار، بينما تجنب المستثمرون الرهانات الكبيرة قبيل الرفع المتوقع لأسعار الفائدة الأمريكية، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعار الذهب 0.5% في المعاملات الفورية إلى 1726.83 دولار للأوقية (الأونصة).

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية ترتفع

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1724.90 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار للجلسة الرابعة على التوالي، فهبط 0.1% مقابل العملات المنافسة مما يجعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدا الأربعاء.

ومن شأن رفع الفائدة بهذا القدر الكبير أن ينهي عمليا دعم الاقتصاد في فترة انتشار جائحة كوفيد-19.

رفع الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب

ويزيد رفع الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لاقتناء الذهب الذي لا يدر عوائد ثابتة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2% إلى 18.63 دولار للأونصة، وزاد البلاتين 0.9% إلى 887.10 دولار، كما صعد البلاديوم 0.5% إلى 2018.09 دولار.

أسعار الذهب تتراجع أمس

وتراجعت أسعار الذهب أمس الإثنين، في ظل ارتفاع ملحوظ لعوائد السندات الأمريكية وترقب لقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة، إضافة إلى توقعات بمزيد من تشديد المركزي الأوروبي لسياسته النقدية ورفع الفائدة مجددا بحلول سبتمبر القادم.

وهبطت أسعار العقود الفورية للذهب 0.37% إلى 1,721.54 دولار للأوقية، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة بنحو 0.49% لتسجل 1,719.10 دولار للأوقية.

ويأتي تراجع أسعار الذهب في ظل تصريحات صانع السياسات النقدية بالبنك المركزي الأوروبي مارتينيز كازاكس، خلال مقابلة إعلامية أمس الإثنين، أن قرار المركزي الأوروبي السابق برفع أسعار الفائدة بقوة كان ضروريا.

وأضاف عضو المركزي الأوروبي أنه يتوقع المزيد من قفزات سعر الفائدة على مدار الفترة القادمة، وتحديدا باجتماع لجنة السياسة النقدية القادم في سبتمبر، وهذا ما أدى بدوره إلى انخفاض أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم.

وفي الوقت نفسه، ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 1.57%، كما ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 20 سنة بمعدل 1.80%، وأيضا، ارتفع عائد السندات الأمريكية لأجل 30 سنة بنسبة 2.07%. وهو ما عزز بدوره تراجع أسعار الذهب.