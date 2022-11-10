أسعار الذهب العالمية تنتعش قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الخميس مدعومة بتراجع الدولار، إلا أنها تتحرك ضمن نطاق ضيق نسبيا وسط توخي الحذر قبيل نشر بيانات التضخم الأمريكية التي قد تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) المستقبلية بشأن رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1710.62 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة عند 1713.70 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.3%. ويجعل هبوط العملة الأمريكية الذهب المسعر بالدولار أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة لشهر أكتوبر اليوم. ويتوقع الخبراء تراجع معدل التضخم الأساسي على الأساسين الشهري والسنوي.

وفى ختام تعاملات أمس، تراجع سعر الذهب بعد صعود الدولار، الذي دفع المعدن النفيس للنزول من أعلى مستوياته في شهر، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وهبط الذهب 0.4 % في المعاملات الفورية إلى 1705.84 دولار للأوقية. كما خسرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 % عند التسوية لتسجل 1713.70 دولار.

وقفزت أسعار الذهب في وقت سابق أمس لأعلى مستوى منذ السادس من أكتوبر إلى 1722.19 دولار للأوقية.

ويواصل المستثمرون التركيز على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدوره اليوم الخميس. ومن المرجح أن تقدم البيانات مؤشرات عن احتمالات رفع سعر الفائدة الأمريكية.

ويتوقع اقتصاديون في وول ستريت تباطؤا في كل من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري والسنوي إلى 0.5 % و6.5 % على الترتيب، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. كما يعزز ارتفاع معدلات الفائدة الدولار، مما يضغط على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.