أسعار الذهب العالمية تقفز 3 % فى أغسطس

خالد بدر الدين: قفزت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية خلال شهر أغسطس الحالى بأكثر من 3 % لتتجاوز 1303 دولارات للأوقية مع اتجاه المستثمرين للأصول الآمنة، بسبب التوترات السياسية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك فقد هبطت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية فى بورصة لند

خالد بدر الدين:

قفزت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية خلال شهر أغسطس الحالى بأكثر من 3 % لتتجاوز 1303 دولارات للأوقية مع اتجاه المستثمرين للأصول الآمنة، بسبب التوترات السياسية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

ومع ذلك فقد هبطت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية فى بورصة لندن اليوم الخميس، بأكثر من 0.4 % مع صعود الدولار وبفضل بيانات اقتصادية إيجابية من الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وانخفضت أيضا اليوم، أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر المقبل بأكثر من 0.4 % لينزل إلى 1308.50 دولار للأوقية، بعد أن أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، أن ثاني تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي أظهر نموه بنسبة 3 % على أساس سنوي في الربع الثاني من العام الجارى، ليسجل أسرع معدل نمو منذ أكثر من عامين.

وأضاف أرباب العمل بالقطاع الخاص الأمريكي 237 ألف وظيفة في شهر أغسطس الذى ينتهى اليوم، فى أكبر زيادة شهرية خلال 5 شهور وفقا لما أظهره تقرير لمؤسسة “إيه.دي.بي” الأمريكية لأسواق فرص العمل .



