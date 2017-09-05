أسعار الذهب العالمية تقفز لأعلى مستوى منذ عام

❏ واصف: ارتفاعات جنونية مرتقبة.. و8 جنيهات صعودا بعيار 21 خالد بدر الدين وعمر سالم قفزت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بأكثر من %1، خلال أول يوم عمل هذا الأسبوع فى بورصة لندن، لتتجاوز 1338 دولارًا للأوقية، مسجلة أعلى مستوى لها منذ حوالى عام. وذكرت وكالة رويترز أن أسعار العقود الأمريكية الآجلة

❏ واصف: ارتفاعات جنونية مرتقبة.. و8 جنيهات صعودا بعيار 21

خالد بدر الدين وعمر سالم

قفزت أسعار الذهب فى التعاملات الفورية بأكثر من %1، خلال أول يوم عمل هذا الأسبوع فى بورصة لندن، لتتجاوز 1338 دولارًا للأوقية، مسجلة أعلى مستوى لها منذ حوالى عام.

وذكرت وكالة رويترز أن أسعار العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر المقبل ارتفعت أيضا أمس الإثنين بحوالى %1، لتصل إلى أكثر من 1344 دولارا للأوقية بعد أن أجرت كوريا الشمالية أحدث اختبار نووى لها، مما دفع المستثمرين إلى الإقبال على الأصول الآمنة، لا سيما الذهب.

وقال جميل أحمد، نائب رئيس شركة FXTM لأبحاث الأسواق المالية، رئيس قسم التحليل، إن أسعار الذهب صعدت أمس لأعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر الماضى، بعد تفاقم التوترات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية.

ونفذت كوريا الشمالية يوم الأحد الماضى سادس اختباراتها النووية، عبر قنبلة هيدروجينية متقدمة، مما يزيد احتمالات قيام الإدارة الأمريكية برد عسكرى شامل، إذا تعرضت هى أو أحد حلفائها ومنها اليابان للتهديد من مخاطر هذه القنابل.

وارتفع الين اليابانى والسندات السيادية أيضا أمس الإثنين، بسبب اختبار كوريا الشمالية الذى دفع المستثمرين للابتعاد عن الاسهم والتحول تلقائيا نحو الملاذات الآمنة، لاعتقادهم أن التوترات السياسية لن تنحسر ومن المرجح أن تشجع المستثمرين على التمسك بمراكزهم فى أسواق الذهب.

وتعرضت 90% من أسهم الشركات اليابانية لخسائر أمس، بعد أن أجرت كوريا الشمالية أقوى اختباراتها النووية مع توقع المزيد من التراجع بعد استئناف التداول فى البورصات الأمريكية مع بداية هذا الأسبوع، حيث هبطت معظم المؤشرات الصناعية الفرعية البالغ عددها 33 مؤشرا على مؤشر توبكس اليابانى الأوسع نطاقا الذى انخفض بحوالى %1 لينزل إلى حوالى 1604 نقاط فى بورصة طوكيو للأوراق المالية.

من ناحية أخرى قال الدكتور وصفى أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب تشهد ارتفاعا جنونيا بالسوق المحلية على خلفية ارتفاعه عالميا.

وأوضح واصف فى تصريحات لـ«المال»، أن الأسعار مرشحة للزيادة بسبب التوترات الدولية وتراجع الدولار، كما أن ارتفاع الأسعار سيؤثر على نسبة الإقبال بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة، مؤكدا صعوبة توقع الأسعار، وتوقع ارتفاع الاسعار بشكل جنوي فى حال استمرار الأزمات الدولية.

وأشار إلى أن عيار 21 ارتفع بنحو 8 جنيهات، ليسجل 650 جنيهًا للجرام، مقابل 642 أمس، ويسجل عيار 18 نحو 557 جنيها، كما ارتفع عيار 24 اليوم إلى 743 جنيها مقابل 737 أمس.

وأوضح أن الجنيه الذهب ارتفع بنحو 35 جنيها ليسجل نحو 5200 جنيها، بدلاً من 5165 أمس، وسجلت الأوقية 1335 دولارا بدلاً من 1325.