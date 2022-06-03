أسعار الذهب العالمية تقفز لأعلى مستوى فى شهر مع تراجع الدولار

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الجمعة لتصعد لأعلى مستوى في شهر مع تراجع الدولار، الأمر الذي وضع المعدن النفيس على مسار تسجيل ثالث زيادة أسبوعية على التوالي، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1871.28 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ التاسع من مايو.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 1% هذا الأسبوع.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تتقدم

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1874.50 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار ليصبح الذهب أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1% أمس الخميس بدعم من تراجع الدولار وبيانات كشفت أن الأجور في القطاع الخاص الأمريكي زادت بأقل من المتوقع في الشهر الماضي.

ومن الممكن أن تدعم مؤشرات على أزمة اقتصادية الطلب على الذهب الذي يعتبره المستثمرون من أصول الملاذ الآمن.

الفضة تصعد

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 22.39 دولار للأوقية، وسجلت زيادة بنسبة 1.4 % هذا الأسبوع.

وارتفع البلاتين 0.2 % إلى 1024.57 دولار للأوقية وصعد بنحو 7.4 % هذا الأسبوع وهي أعلى زيادة منذ مايو 2021.

وتقدم البلاديوم 0.5 % إلى 2064.20 دولار للأوقية.

من ناحية أخرى، مع حظر الذهب والألماس الروسيين بسبب الحرب في أوكرانيا، يجد صانعو المجوهرات والساعات الفاخرة صعوبة أكبر في تأمين المواد الخام ومعالجة قضايا حقوق الإنسان في سلاسل الإمداد.

وتعد روسيا أكبر منتج للألماس الطبيعي في العالم، وفقا لمجلس الألماس العالمي، وتملك ثاني أكبر منجم للذهب في العالم، وفقا لمجلس الذهب العالمي.

وقف شراء أي ذهب معاد تدويره من روسيا

وقالت شركة ريشمون، التي تملك علامة كارتييه، في مارس إنها لم تشتر أي ألماس مستخرج من روسيا منذ الغزو الذي بدأ في 24 فبراير، وأكدت في تقرير الاستدامة أمس الخميس أنها لن تشتري أي ذهب معاد تدويره من روسيا.

ويخضع الذهب المعاد تدويره للفحص لأنه قد يحتوي على ذهب مشكوك في أصوله.

وقالت منظمة (سويس إيد) غير الحكومية الشهر الماضي إن قفزة في واردات الذهب إلى سويسرا من دبي في مارس أثارت تساؤلات حول ما إذا كان الذهب الروسي يشق طريقه إلى هناك عبر دبي.

مسؤول: الذهب القادم من روسيا ينتهي به المطاف أيضا في سلاسل الإمداد الغربية عبر دبي

ولم تجد رويترز دليلا يدعم هذا الادعاء، لكن روبن كولفنباخ الرئيس التنفيذي لمصفاة الذهب السويسرية أرجور-إيريوس قال لرويترز “يمكن للمرء أن يفترض أن الذهب القادم من روسيا ينتهي به المطاف أيضا في سلاسل الإمداد الغربية عبر دبي”.

وقال كولفنباخ إن أرجور-إيريوس لم تقبل الذهب من المالكين الروس منذ 24 فبراير.

وأبلغت بيرانجير روشا، الرئيسة الجديدة لقسم الاستدامة في ريشمون، رويترز “سمعت أن هناك تحديات في دبي. لا نشتري الذهب من هناك”.

ولم يرد المكتب الإعلامي لحكومة دبي حتى الآن على طلب للتعليق.

وقالت روشا إن ريشمون لديها الأدوات والخبرة لفصل أصل المواد الخام وتهدف إلى معرفة الأصل الدقيق لكل الذهب الذي تملكه بحلول عام 2025.