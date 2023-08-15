أسعار الذهب العالمية تقترب بشدة من السقوط أدنى مستوى 1900 دولار

تراجعت أسعار الذهب خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الثلاثاء، على الرغم من تراجع مؤشر الدولار، ولكن العملة الأمريكية استفادت من عوائد السندات المرتفعة والمخاوف الاقتصادية للصين.

وفي الوقت نفسه، تترقب الأسواق الآن صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية التي يمكن أن تلقي الضوء على تأثير ارتفاع معدلات الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي.

تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.4% إلى 1936 دولارا للأوقية.

في غضون ذلك هبطت العقود الفورية بنسبة 0.13% إلى 1905 دولارات للأوقية.

وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.13% إلى 102.927 نقطة.