أسعار الذهب العالمية تغلق منخفضة وتحقق مكاسب فصلية

أغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أمس الجمعة إلا أنها حققت ثاني مكاسب فصلية على التوالي وسط إقبال المستثمرين على المعدن النفيس مع تزايد الرهانات على إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) وتيرة رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1977.32 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعها 0.4 % في أعقاب البيانات التي أظهرت ارتفاعا متواضعا في إنفاق المستهلكين بالولايات المتحدة في فبراير الماضى.

سعر الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1977.80دولار.

وارتفع الدولار الأمريكي أمس الجمعة مما أدى إلى الحد من الطلب على الذهب المقوم بالعملة الأمريكية.

وتخطى الذهب مستوى ألفي دولار بعد الانهيار المفاجئ لبنكين أمريكيين في وقت سابق من الشهر، مما أثار رهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى قد يوقف رفع أسعار الفائدة لتجنب تداعيات أوسع لاضطراب النظام المصرفي العالمي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 % إلى 24.1 دولار للأوقية، وصعد البلاتين أيضا 0.9 % إلى 994.89 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 % إلى 1473.25دولار.