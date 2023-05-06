أسعار الذهب العالمية تغلق منخفضة وتحقق مكاسب أسبوعية 1.3%

أغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أمس الجمعة بعد أن خففت بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقوى من المتوقع التنبؤات بقيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة/ بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، هبطت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1.7% إلى 2015.33 دولارًا للأوقية لكنها ارتفع بنسبة 1.3% للأسبوع بعد أن قفزت إلى 2072.19 دولارًا يوم الخميس.

سعر الذهب عالميا

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة منخفضة 1.5% لتسجل 2024.80 دولار.

قال ألكسندر زومبفي تاجر معادن ثمينة في Heraeus إن أي بيانات اقتصادية أخرى تشير إلى تباطؤ الاقتصاد الأمريكي وبالتالي إلى خفض أسعار الفائدة في المدى المتوسط إلى المدى الطويل من المرجح أن تدعم سعر الذهب. وعلى العكس من ذلك ، من المرجح أن تؤثر التقلبات على الأسعار.

ومما أثر على الذهب أيضًا ، ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بعد بيانات الوظائف ، مما قلل من جاذبية المعدن الأصفر الذى لا يدر عائدا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1.8% إلى 25.60 دولارًا للأونصة ، وارتفع البلاتين 1.7% إلى 1057.25 دولارًا ، بينما صعد البلاديوم بنسبة 3.4% إلى 1496.96 دولار.