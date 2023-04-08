أسعار الذهب العالمية تغلق منخفضة وتحقق 2% مكاسب أسبوعية

أغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى نهاية تعاملات الأسبوع المنصرم قبل صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة ، لكن المعدن الأصفر اتجه للارتفاع الأسبوعي إذ أثارت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة مخاوف من حدوث تباطؤ، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 2,009.07 دولار للأوقية ( الأونصة).

سعر الذهب العالمى

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو على انخفاض بنسبة 0.5% عند 2026.40 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب أكثر من 2% خلال الأسبوع المنقضى، متجاوزة المستوى الرئيسي البالغ 2000 دولار، مع ارتفاع أسعار النفط بعد صدمة تخفيضات إنتاج أوبك +، في حين أظهرت البيانات تباطؤ قطاع الخدمات فى الولايات المتحدة وانخفاض فرص العمل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 24.92 دولارًا للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 1% إلى 1007.21 دولارًا. وزاد البلاديوم 2.3 % إلى 1463.10 دولار.

من ناحية أخرى، عززت الصين احتياطياتها من الذهب للشهر الخامس على التوالي، مع سعي الدول حول العالم إلى تكوين احتياطات من المعدن النفيس وسط تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتضخم المرتفع.

وحسب البيانات على موقع البنك المركزي، فإن حيازة المعدن النفيس ارتفعت بحوالي 18 طناً في مارس الماضي، ليصل إجماليها إلى 2068 طناً، بعدما نمت بحوالي 102 طن في الأربعة أشهر السابقة لشهر مارس.

وبلغت احتياطيات الصين من العملات الأجنبية في نهاية مارس 3.1839 تريليونات دولار، بارتفاع قدره 50.7 مليار دولار عن الشهر السابق.

ويمثل توسع الصين في بناء مخزون كبير واستراتيجي من الذهب خطوة ضمن مجموعة من الخطوات لتحقيق الاستراتيجية الخمسية الجديدة التي أعلنت عنها في مايو من عام 2020 والتي تركز بصورة أساسية على بناء اقتصاد صيني قوي.