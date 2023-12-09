أسعار الذهب العالمية تغلق منخفضة وتتكبد 3.4% خسائر أسبوعية

أغلقت أسعار الذهب العالمية على تراجع فى ختام تعاملات أمس الجمعة مع ارتفاع الدولار وعائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن قلص المستثمرون رهاناتهم بشأن تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية بحلول مارس بعد صدور بيانات توظيف أقوى من المتوقع، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، انخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1.4% إلى 2000.49 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما وصلت إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 1994.49 دولار في وقت سابق.

سعر الذهب عالميا

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.6% إلى 2014.50 دولار.

وخسرت أسعار الذهب 3.4% خلال الأسبوع المنقضى لتسجل أسوأ أداء لها منذ عشرة أسابيع.

وأنهى مؤشر الدولار سلسلة خسائر استمرت ثلاثة أسابيع، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وقال كلفن وونغ كبير محللي السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا إن الذهب لا يزال مدعوما فوق مستوى 2006 دولارات للأوقية، لكن بيانات الوظائف الأقوى من المتوقع تعرض مستوى الدعم هذا للخطر.

وأشارت بيانات هذا الأسبوع إلى أن سوق العمل الأمريكية تفقد الزخم تدريجيا إذ يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى كبح الطلب في الاقتصاد الأوسع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، خسرت الفضة في المعاملات الفورية 3.3 % إلى 23.00 دولارًا للأوقية، في أسوأ أداء أسبوعى منذ أكتوبر 2022.

وربح البلاتين 1.3 % إلى 919.01 دولارا، بينما نزل البلاديوم 2.44 % إلى 945.94 دولار.