أسعار الذهب العالمية تغلق منخفضة.. والمعدن النفيس يسجل خسارة أسبوعية 2.9%

أغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أمس الجمعة إذ تراجع المعدن الأصفر بأكثر من 1%، ليسجل أسوأ أسبوع له منذ منتصف أغسطس ، متأثرا بقوة الدولار الأمريكي والمخاوف من استمرار رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة للحد من التضخم، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.3% إلى 1643.90 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 2.9% خلال الأسبوع.

سعر الذهب عالميا

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.6% لتستقر عند 1649.50 دولار.

وارتفع الدولار بأكثر من 0.6% مقابل العملات المنافسة ، مما جعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة للمشترين في الخارج.

وقال دانييل غالي ، محلل السلع في TD Securities ، إن أسعار الذهب مرتبطة بشكل متزايد بالتحركات في الدولار وقد تنخفض إلى ما يصل إلى 1600 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وفي غضون ذلك، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من ذروة 14 عاما التي لامستها يوم الخميس.

وأظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في سبتمبر، ما يدعم توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي في ختام اجتماعه في 1-2 نوفمبر.

ويُنظر إلى الذهب تقليديا على أنه أداة تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم قد قلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يحقق عائدا ثابتا.