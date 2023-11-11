أسعار الذهب العالمية تغلق منخفضة.. والمعدن الأصفر يتكبد 2.8% خسائر أسبوعية

أغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض مع نهاية تعاملات أمس الجمعة إذ تراجع المعدن الأصفر بأكثر من 1% ليسجل انخفاضا للأسبوع الثاني على التوالي مع تراجع الطلب على الملاذ الآمن بينما عزز الموقف المتشدد لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الجانب الهبوطي، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، انخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1.1% إلى 1936.09 دولارًا للأوقية ( الأونصة).

سعر الذهب العالمى

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.6% إلى 1937.70 دولارا.

وخسر الذهب 2.8% خلال الأسبوع المنقضى في أسوأ أداء أسبوعى له منذ شهر ونصف تقريبا.

واتجه عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ومؤشر الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية، مما يجعل الذهب الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية للمستثمرين.

قال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالى، بمن فيهم رئيسه جيروم باول، يوم الخميس إنهم لا يزالون غير واثقين من أن أسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي لإنهاء المعركة مع التضخم.

وعصف ذلك بتوقعات السوق لوصول أسعار الفائدة الأمريكية إلى الذروة.

وبعد تعليقات باول، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها منذ أكثر من شهر، مما يجعل المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا أقل جاذبية للمستثمرين.

ويتوقع المتداولون الآن أن يكون أول خفض محتمل من المركزي الأمريكي لسعر الفائدة في يونيو من العام المقبل، بلا من التوقعات السابقة لخفضه في مايو. وتؤدي الفائدة المرتفعة أيضا إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.8 % إلى 22.21 دولار، ونزل البلاتين 2% إلى 842.34 دولار، ليتجه صوب أسوأ أسبوع له منذ منتصف 2021. وهبط البلاديوم 2.8 % إلى 964.25 دولار.