أسعار الذهب العالمية تغلق منخفضة.. والمعدن الأصفر يتكبد أكبر خسارة أسبوعية فى شهر

أغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أمس الجمعة متكبدة خسارة أسبوعية عقب إشارات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) إلى انتظار مزيد من إجراءات رفع أسعار الفائدة مع سعي البنك لخفض التضخم، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1753.95 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وهبطت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4 % هي الأخرى إلى 1756.70 دولار للأوقية.

وفى ختام التعاملات اتجه المعدن الأصفر لتسجيل خسارة أسبوعية نسبتها 0.9 % وهي الأكبر منذ منتصف أكتوبر.

وقال ديفيد ميجر مدير تداولات المعادن في مؤسسة هاي ريدج فيوتشر إن الانخفاض الطفيف في سعر الذهب بعد صعوده في الآونة الأخيرة كان نتيجة لأسباب فنية بسوق الذهب.

وقالت سوزان كولينز رئيسة الاحتياطي الفيدرالى في بوسطن أمس الجمعة إن البنك المركزي الأمريكي في جعبته المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة مستقبلا في ظل سعيه لخفض التضخم، مضيفة أن زيادة بواقع 75 نقطة أساس ما زالت مطروحة على الطاولة.

واستقر مؤشر الدولار مما يجعل الذهب أعلى سعرا لحائزي العملات الأخرى، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمركية قليلا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 21.02 دولار للأوقية وتكبدت خسارة أسبوعية بنسبة 2.9%.

وزاد سعر البلاتين 0.2% إلى 983.25 دولار فيما انخفض البلاديوم 2.3% إلى 1960.88 دولار.