أسعار الذهب العالمية تغلق منخفضة بعد تأكيد «المركزى الأمريكى» على السياسة المتشددة

أغلقت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية على تراجع أمس الجمعة، إذ انخفض المعدن النفيس بأكثر من 1% بعدما قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خطابه في جاكسون هول إن الاقتصاد الأمريكى سيحتاج إلى سياسة نقدية صارمة “لبعض الوقت” قبل أن يصبح التضخم تحت السيطرة، بحسب وكالة رويترز.

وتراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.25% إلى 1736.49 دولار للأونصة، لتسجل تراجعا للأسبوع الثاني على التوالي.

وانخفضت أسعار الذهب فى العقود الأمريكىة الآجلة للمعدن الأصفر بنسبة 1.26% إلى 1749 دولارًا.

يعتبر الذهب تحوطًا ضد المخاطر الاقتصادية، لكن ارتفاع أسعار الفائدة أثر على جاذبية الأصول غير ذات العوائد.

وقال باول فى خطابه إن هذا قد يعني تباطؤ النمو وسوق عمل أضعف و “بعض الألم” للأسر والشركات، لكنه لم يلمح إلى ما قد يفعله الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة القادم في سبتمبر.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين لفترة وجيزة إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2007 قبل أن تستقر بالقرب من أعلى مستوياتها في شهرين، بينما انتعش الدولار من انخفاض أولي.

أقساط الذهب المادية في الصين تقفز

وقفزت أقساط الذهب المادية في الصين الأسبوع الماضى إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي، بينما تراجع الطلب في الهند.

وخلال تعاملات أمس الجمعة ، استقرت أسعار الذهب على الرغم من اتجاه المعدن النفيس لتحقيق مكسب أسبوعي، مع تركيز المستثمرين بشكل كبير على ندوة جاكسون هول للحصول على إشارات حول سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي لكبح التضخم.

وتماسك الذهب في العقود الفورية عند 1757.99 دولار للأوقية، لكنه ارتفع بنسبة 0.6% خلال الأسبوع.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1% إلى 1770.50 دولار.

ووضعت الانخفاضات المتقطعة للدولار الذي يتمتع بالمرونة الذهب المسعر بالعملة الأمريكية على الطريق لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وحام مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في شهر، في حين ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وقال هارشال باروت، مستشار الأبحاث البارز في جنوب آسيا لدى ميتالز فوكاس “إذا كرر مجلس الاحتياطي الفيدرالى التأكيد على أن التضخم يمثل أولوية قصوى وأنه سيواصل رفع (الفائدة) حتى يصبح التضخم تحت السيطرة رسميا… إذا استمروا في تشديد السياسة، فقد يستأنف الذهب الهبوط من جديد”.