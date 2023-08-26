أسعار الذهب العالمية تغلق منخفضة بعد إشارة المركزي الأمريكي لمزيد من رفع الفائدة

أغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض فى نهاية تعاملات أمس الجمعة، واتجه المعدن النفيس لوقف سلسلة من المكاسب استمرت أربع جلسات بعد أن ترك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الباب مفتوحًا لمزيد من رفع أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، انخفضت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 0.4% إلى 1910.31 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.4% إلى 1939.90 دولار.

وقال باول، في كلمة ألقاها في قمة اقتصادية في جاكسون هول بولاية وايومنج، إن صناع السياسة “سيتحركون بعناية عندما نقرر ما إذا كنا سنزيد من تشديد السياسة “، لكنه أوضح أيضًا أن البنك المركزي لم يخلص بعد إلى أن سعر الفائدة القياسي مرتفع بما يكفي لخفض التضخم إلى هدف 2%.

وارتفع مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، مما أدى إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر الذى لا يدر عائدا.

قال فيليب سترايبل، كبير محللى السوق في شركة بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، إن هذا الارتفاع ضغط على الذهب حيث يتطلع باول إلى الاستمرار في الحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 % إلى 24.15 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 1.5% إلى 1222.22 دولار. وتقدم البلاتين 0.9 % إلى 942.20 دولار.