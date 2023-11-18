أسعار الذهب العالمية تغلق مرتفعة وتحقق 2.7% مكاسب أسبوعية

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع مع نهاية تعاملات أمس الجمعة إذ صعدت لأعلى مستوى في أسبوعين متجهة لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وسط تزايد رهانات المستثمرين على أن البنك المركزي الأمريكي وصل إلى نهاية دورة التشديد النقدي، مما يضغط على الدولار وعوائد سندات الخزانة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، صعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1988.90 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجلت أعلى مستوياتها منذ الثالث من نوفمبر عند 1993.29 دولار.

سعر الذهب العالمى

وزادت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.3 % إلى 1992.30دولار.

وارتفعت أسعار الذهب 2.7 % خلال الأسبوع المنقضى.

ويتوقع المتعاملون في السوق خفض أسعار الفائدة بحلول مايو المقبل بعدما أشارت بيانات إلى تباطؤ التضخم.

وأظهرت بيانات نشرت مؤخرا أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لم يطرأ عليه تغير في أكتوبر وأن المعدل الأساسي ارتفع 0.2 % وهو أقل من المتوقع، فيما شهدت أسعار المنتجين أكبر انخفاض في ثلاث سنوات ونصف.

ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى خفض تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد ويتم اللجوء إليه كأداة للتحوط ضد التضخم.

ويتجه الدولار لتسجيل انخفاض الأسبوعي، مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.4 % إلى 24.02 دولار للأوقية لتصل ارتفاعاتها خلال الأسبوع إلى 8.2 %. وصعد البلاتين 1.3 % إلى 903.74 دولار ليواصل مكاسبه بواقع 7.7 % خلال الأسبوع. كما زاد البلاديوم 1.7% إلى 1055.68 دولار للأوقية.