أسعار الذهب العالمية تغلق مرتفعة وتحقق 0.7% مكاسب أسبوعية

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة، مواصلة تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي مدعومة بآمال في أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بعد اجتماعه الشهر الجاري، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1970.69 دولار للأوقية ليرتفع 0.7% حتى الآن هذا الأسبوع.

سعر الذهب عالميا

كما صعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1972.80 دولار للأوقية.

وتلقت أسعار الذهب دعماً من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالى سيرفع أسعار الفائدة للمرة الأخيرة الأسبوع المقبل في إطار دورته الحالية للتشديد النقدي.

ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن يرفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

ويقلل انخفاض أسعار الفائدة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.