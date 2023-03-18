أسعار الذهب العالمية تغلق مرتفعة وتحقق مكاسب أسبوعية 5.3%

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتصعد بأكثر من 2% محققة أكبر مكاسب أسبوعية لها منذ منتصف نوفمبر إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى اقتناء سبائك الملاذ الآمن، بينما زادت الرهانات على تهدئة المجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لوتيرة مكافحته التضخم، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 2.2% إلى 1960.29 دولار للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى له منذ أبريل 2022.

سعر الذهب عالميا

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 2.2% إلى 1965.70 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب نحو 5.3% خلال الأسبوع المنصرم.

وأبرز انهيار بنك سيليكون فالي في الولايات المتحدة ضعف البنوك في مواجهة الزيادة الحادة في أسعار الفائدة، بينما أدى هبوط أسهم كريدي سويس إلى تفاقم الاضطرابات في السوق.

وقال لقمان أوتونجا كبير محللي البحوث في شركة (إف.إكس.تي.إم) “عادة ما يظهر بريق الذهب في أوقات الفوضى، إذ يتبع المستثمرون نهجا متحفظا”.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.2% إلى 22.18 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.5% إلى 968.02 دولار، وانخفض البلاديوم 2% إلى 1402.26 دولار.

ومن المتوقع أن تسجل الفضة أفضل أداء أسبوعي بين المعادن النفسية الأربعة.