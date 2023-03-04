أسعار الذهب العالمية تغلق مرتفعة وتحقق مكاسب أسبوعية 2.2%

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتصعد إلى أعلى مستوى لها في أسبوعين مسجلة أول ارتفاع أسبوعي لها في 5 أسابيع إذ تسبب تراجع الدولار و عوائد سندات الخزانة الأمريكية فى الشعور بالارتياح بين المستثمرين بشأن احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، صعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.8% إلى 1850 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو أعلى مستوى منذ لها منذ 15 فبراير.

سعر الذهب عالميا

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة على ارتفاع بنسبة 0.8 % إلى 1854.60 دولار.

وارتفعت أسعار الذهب بنحو 2.2% خلال الأسبوع.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى عزوف المستثمرين عن ضخ أموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب.

وهبط مؤشر الدولار 0.2 % متجهًا لتسجيل أول خسارة أسبوعية منذ يناير ، ما يجعل المعدن الأصفر أقل تكلفة بالنسبة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة الفورية بنسبة 1.3% لتصل إلى 21.15 دولار للأونصة، وتتجه نحو تحقيق أكبر زيادة أسبوعية منذ يناير.

وقفز البلاتين 1.6 % إلى 976.98 دولار ، بينما صعد البلاديوم 0.2 % إلى 1452.20 دولار.