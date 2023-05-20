أسعار الذهب العالمية تغلق مرتفعة وتتكبد 1.5% خسارة أسبوعية

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتصعد 1%، معوضة بعض الخسائر التي تكبدتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، على خلفية تجدد المخاوف بشأن استقرار القطاع المصرفي، في حين قلل المتعاملون الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحسب وكالة “رويترز”.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، ارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 1981.79 دولارًا للأوقية ( الأونصة).

سعر الذهب عالميا

واستقرت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة على ارتفاع بنسبة 1.1% لتسجل 1981.60 دولار للأوقية.

واتجه الذهب لتسجيل أسوأ أداء أسبوعى منذ فبراير ، منخفضًا بنحو 1.5% ، بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية القوية.

وذكر مسؤول بالبيت الأبيض أن مفاوضين من الحزب الديمقراطي قالوا للرئيس جو بايدن أمس الجمعة إنهم يحرزون “تقدما مطردا” في المحادثات مع الجمهوريين بهدف تجنيب الولايات المتحدة أزمة تخلف عن سداد الديون.

وارتفع الذهب إلى 2072.19 دولار في وقت سابق هذا الشهر، بأقل بضعة سنتات عن أعلى مستوى سجله على الإطلاق عند 2072.49 دولار، لكنه انخفض منذ ذلك الحين حوالي 5% بعدما أظهرت بيانات انكماشا في سوق العمالة واستمرار ارتفاع التضخم.

وقال وانج تاو المحلل الفني برويترز إن أسعار الذهب قد تنخفض أكثر إلى نطاق يتراوح بين 1938 و1947 دولارا للأوقية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.7% إلى 23.90 دولار للأونصة ، وزاد البلاتين 1.4% إلى 1064.09 دولار ، وقفز البلاديوم 3.8% إلى 1508.57 دولار.