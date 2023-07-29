أسعار الذهب العالمية تغلق مرتفعة وتتكبد خسارة أسبوعية 0.2%

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة بعد انخفاض حاد في اليوم السابق ، بدعم من تراجع طفيف في الدولار إذ أدت علامات تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة إلى زيادة الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سينهي على الأرجح دورة التشديد النقدي، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق ، ارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.75% إلى 1959.53 دولارًا للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.8 % إلى 1960.40 دولار.

واتجه المعدن الأصفر إلى تسجيل خسارة أسبوعية بنسبة 0.2% ، مسجلا أكبر انخفاض يومي يوم الخميس بعد أن أظهرت البيانات نموًا أسرع من المتوقع للناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكى في الربع الثاني.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثاني مما يعزز احتمالات تجنب الركود.

ودفعت تلك البيانات القوية مؤشر الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لأعلى مستوى في أسبوعين مما دفع أسعار الذهب للتراجع 1.4% في الجلسة السابقة بما شكل أكبر نسبة خسارة في يوم واحد في ما يقرب من شهرين.

وأسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة ومعها عائدات سندات الخزانة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.83% إلى 24.33 دولار للأونصة ، في حين انخفض البلاتين بنسبة 0.23% إلى 933.81 دولار ، واستقر البلاديوم بالقرب من مستوى 1241.41 دولار.