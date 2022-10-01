أسعار الذهب العالمية تغلق مرتفعة.. والمعدن الأصفر يسجل أسوأ أداء خلال الربع الثالث

أغلقت أسعار الذهب العالمية مرتفعة، فى ختام تعاملات أمس الجمعة، لتصعد إلى أعلى مستوى في أسبوع مع تراجع الدولار من أعلى مستوياته الأخيرة، لكن المعدن النفيس سجل أسوأ ربع له منذ مارس من العام الماضي، وسط مخاوف من قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع وشيك لأسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

وعند الإغلاق، ارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1661.89 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفع الذهب بنسبة 1.1% خلال الأسبوع.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1672 دولارًا.

قال دانييل بافيلونيس، كبير محللي السوق في RJO Futures: “سوق الذهب في منطقة يمكننا أن نرى فيها بعض الاتجاه الصعودى… (لكن) كل هذا يعتمد على ما يفعله الدولار ومعدلات الأسعار في عطلة نهاية الأسبوع”.

وانخفض الذهب بنسبة 8%، خلال الربع الثالث حتى الآن، وسيكون هذا أيضًا هو الانخفاض الشهري السادس على التوالي للمعدن الأصفر، وهى أطول سلسلة من الانخفاضات الشهرية في أربع سنوات.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة فى المعاملات الفورية 1.1% إلى 19.02 دولار للأونصة، بينما انخفض البلاتين بنسبة 0.6% إلى 859.88 دولار.

وتراجع البلاديوم 1.2% إلى 2174.75 دولار للأوقية، وارتفع نحو 12.3% حتى الآن خلال هذا الربع.

من ناحية أخرى، أضافت أستراليا حظرًا على واردات الذهب الروسي إلى عقوباتها ضد نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ردًّا على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت وزارة الشئون الخارجية الأسترالية، اليوم السبت، على موقعها الإلكتروني: “ستحظر أستراليا استيراد أو شراء أو نقل الذهب المصدر من روسيا، بعد 30 سبتمبر”.

كانت الولايات المتحدة قد فرضت المزيد من العقوبات ضد روسيا في رد فعل على ضم موسكو أربع مناطق أوكرانية، حسبما أعلنت الحكومة.

وتستهدف العقوبات ممثلين آخرين للحكومة الروسية، وأفراد أسرهم وأفرادًا بالجيش، من بين أشخاص آخرين، كما شملت العقوبات شبكات لشراء المعدات الدفاعية؛ من بينهم مورِّدون دوليون.