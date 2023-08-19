أسعار الذهب العالمية تغلق مرتفعة لكنها سجلت 1.4% خسائر أسبوعية

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة، لكن المعدن النفيس كان متجها لتسجيل الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي إذ عززت البيانات الاقتصادية الأمريكية المشجعة الرهانات على بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، استقرت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية عند 1887.79 دولار للأوقية (الأونصة) مسجلة انخفاضا أسبوعيا 1.4%.

سعر الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1916.5 دولار.

قال تيم ووترر كبير محللي السوق في كيه.سي.إم تريد “تراجع الدولار عن ارتفاعاته الأخيرة وهو ما سمح للذهب بتحرك صعودي طفيف”.

كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماع محافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية الأسبوع المقبل للحصول على مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة فى المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 22.70 دولار للأونصة.

كانت قوة الاستثمار وخاصة في الطاقة الشمسية ، تدعم الطلب على الفضة.

وارتفع البلاتين بنسبة 2.1% إلى 908.38 دولار للأونصة ، بينما قفز البلاديوم 2.8% إلى 1251.61 دولار ، على الرغم من أن كليهما سجلا تراجعا أسبوعيا.