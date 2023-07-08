أسعار الذهب العالمية تغلق مرتفعة بعد تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع فى ختام تعاملات أمس الجمعة، بعدما أثارت بيانات دون المتوقع للوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة شكوكًا حول آفاق رفع أسعار الفائدة مجددًا، واستمرار ذلك بعد يوليو، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 1918.62 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميًا

كما صعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % 1924.30 دولار.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الوظائف في القطاعات غير الزراعية جاءت أقل بكثير من المتوقع في الشهر الماضي، لكن معدل البطالة تراجع من أعلى مستوى في سبعة أشهر وسط زيادة قوية للأجور.

وتعززت أسعار الذهب بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وهبوط الدولار بعد صدور البيانات.

ويتأثر الذهب بشدة برفع أسعار الفائدة الأمريكية إذ يؤدي ذلك لزيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على الفضة لتستقر عند 22.75 دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين 0.2 % إلى 903.16 دولار. وخسر البلاديوم 0.4 % مسجلا 1237.05 دولار.