أسعار الذهب العالمية تغلق متباينة وتحقق مكاسب أسبوعية 0.2 %

أغلقت أسعار الذهب العالمية على تباين فى ختام تعاملات أمس الجمعة إذ أدت بيانات الوظائف الأمريكية الأكثر ارتفاعا من المتوقع إلى رفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، لكن المعدن النفيس اتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية حيث أبقت أرقام البطالة المرتفعة الآمال على أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف يوقف رفع أسعار الفائدة، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وعند الإغلاق، تراجعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1.4% إلى 1951.13 دولارا للأوقية ( الأونصة) بعد أن سجلت أعلى مستوى في سبع جلسات في وقت سابق.

سعر الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1.3 % إلى 1969.6 دولار.

وحقق المعدن الأصفر مكاسب بنسبة 0.2 % خلال الأسبوع.

وقال إدوارد مائير محلل المعادن لدى ماريكس إن معنويات سوق الذهب لا تزال إيجابية ويمكن أن تتحرك الأسعار أعلى قليلا إذ من المتوقع ألا يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في يونيو.

وانخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى خلال أسبوع مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ، تراجعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 1.2% لتصل إلى 23.62 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين 0.7 % إلى 999.15 دولار ، وتقدم البلاديوم 0.8 % إلى 1405.90 دولار.