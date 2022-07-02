أسعار الذهب العالمية تغلق على تراجع وتتكبد خسائر أسبوعية 1.6%

أغلقت أسعار الذهب العالمية على انخفاض فى ختام تعاملات أمس الجمعة لتسجل تراجعا للأسبوع الثالث على التوالي في ظل ثبات الدولار وارتفاع أسعار الفائدة الذي يلوح في الأفق، مما أدى إلى عزوف شهية المستثمرين عن الأصول غير ذات العوائد، في حين أن زيادة ضريبة الاستيراد على السبائك في الهند قللت أيضًا من احتمالات الطلب، بحسب وكالة رويترز.

أسعار الذهب تتكبد خسائر أسبوعية 1.6%

وتراجعت أسعار الذهب، التي خرجت من أسوأ ربع لها منذ أوائل عام 2021، حوالي 1.6% خلال الأسبوع الماضى.

كان تداول الذهب الفوري ثابتًا في آخر مرة عند 1806.5 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة بشكل هامشي إلى 1807.7 دولار.

أسعار الذهب تتجه لتسجيل أسوأ أداء خلال الربع الثانى

أدت السياسة النقدية المتشددة من البنوك المركزية الكبرى إلى دفع أسعار الذهب، الذي لا يحمل أي فائدة، إلى أسوأ ربع له منذ أكثر من عام.

وفي الوقت نفسه، رفعت الهند، ثاني أكبر مستهلك للسبائك في العالم، رسوم الاستيراد الأساسية على الذهب إلى 12.5% من 7.5دولار في محاولة لخفض العجز التجاري.

قدم تجار الذهب الفعليون في الهند خصومات كبيرة هذا الأسبوع حيث ظل ضعف الطلب، ومن المرجح أن تؤدي زيادة الضرائب إلى استنزاف الفائدة.

وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في العقدين الأخيرين، واستمر في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

ووصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوى لها منذ السادس من يونيو.

محلل: تفضيل المستثمرين للنقد والحفاظ على الثروة قد يؤدي إلى انخفاض الذهب

وقال ستيفن إينيس العضو المنتدب لإس.بي.آي لإدارة الأصول إن تفضيل المستثمرين للنقد والحفاظ على الثروة قد يؤدي إلى انخفاض الذهب بصورة كبيرة قبل ما ينبغي أن يكون انتعاشا متوقعا عندما يأتي الركود.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

من جهة أخرى، سجل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعًا قياسيًا آخر في يونيو ، مما يعزز الحجة لقيام البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة سريعًا بدءًا من هذا الشهر.

وفي تعاملات المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة الفورية بنسبة 1.96% إلى 19.85 دولارًا، بينما انخفض البلاتين الفوري بنسبة 0.6% إلى 888.59 دولارًا للأونصة، لينخفض للأسبوع الرابع على التوالي، بينما ارتفع البلاديوم 1.16% إلى 1959.6 دولار للأسبوع.