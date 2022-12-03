أسعار الذهب العالمية تغلق على تراجع وتحقق مكاسب أسبوعية 1.6%

أغلقت أسعار الذهب العالمية منخفضة فى ختام تعاملات أمس الجمعة ل تتراجع بأكثر من 1% بعد بيانات قوية للوظائف الأمريكية أثارت مخاوف من أن يتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) بسياسة التشديد النقدي، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وانخفضت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1783.41 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ العاشر من أغسطس عند 1804.46 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

سعر الذهب عالميا

وتراجعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 1% إلى 1797.40 دولار للأوقية.

وفى نهاية التعاملات، اتجهت أسعار الذهب لتسجيل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وارتفعت 1.6 % خلال الأسبوع المنصرم.

وأظهرت البيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا عاملين أكثر من المتوقع في نوفمبر ورفعوا الأجور على الرغم من المخاوف المتزايدة من الركود.

قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشر “مع صدور بيانات الوظائف الأمريكية والتي كانت أقوى بكثير من المتوقع… ما نراه هو القلق من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالى قد يحتاج إلى المضي قدما في الزيادات المتوقعة في أسعار الفائدة”.

وبعد صدور التقرير، صعد الدولار 0.6 % مقابل العملات الرئيسية المنافسة مما يجعل الذهب أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى. كما ارتفعت أيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 % إلى 22.48 دولار للأوقية. فيما هبط البلاتين 3.2 % إلى 1007.92 دولار. كما خسر البلاديوم 3.3 % إلى 1877.50 دولار.