أسعار الذهب العالمية تغلق على ارتفاع.. والمعدن الثمين يحقق مكاسب أسبوعية 0.3%

أغلقت أسعار الذهب العالمية على ارتفاع الذهب أمس الجمعة إذ أدى تراجع الدولار إلى تخفيف الضغط على المعدن الثمين الناجم عن احتمالات رفع أسعار الفائدة أكثر، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % إلى 1716.30 دولارًا للأوقية ، بعد أن صعدت إلى أعلى مستوى منذ 30 أغسطس في وقت سابق من الجلسة.

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % إلى 1728.6 دولار.

وأغلق المعدن الأصفر مرتفعا بنسبة 0.3% خلال الأسبوع ، وهو أول ارتفاع أسبوعي في أربعة أسابيع.

قال المحلل المستقل روس نورمان “إلى جانب تصحيح مسار الدولار، يوفر تراجع سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات أجواء إيجابية للذهب”.

وانخفض الدولار أكثر من 1% لأدنى مستوى في ما يربو على أسبوع، ما جعل الذهب المسعر بالدولار أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في 21 سبتمبر.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، كما تدعم الدولار.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 1.2% لتصل إلى 18.79 دولارًا للأونصة وكانت مهيأة لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وزاد البلاديوم بنسبة 2% إلى 2182.18 دولارًا للأونصة ويتجه لأفضل أسبوع له منذ يوليو.

وارتفع البلاتين 0.1 % إلى 879.83 دولارًا للأونصة وكان في طريقه لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية له منذ أوائل يونيو.