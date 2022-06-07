أسعار الذهب العالمية تصعد وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء وسط قلق ينتاب المستثمرين من التداعيات الاقتصادية لتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية ، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة حيث دعم ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية الدولار، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1845.20 دولارًا للأوقية ، لتقفز من أدنى مستوى لها في أسبوع عند 1836.10 دولارًا الذى لامسته في وقت سابق من الجلسة.

أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة ترتفع

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1849.00 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ، انخفض البلاتين 0.9 % إلى 1008.63 دولار للأوقية وارتفع البلاديوم 0.5 % إلى 2013.22 دولار. وتراجعت الفضة 0.2 % إلى 22.02 دولار.

أسعار الذهب تتراجع أمس

وتراجعت أسعار الذهب أمس الاثنين مع تعرضها لضغوط من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية بينما تحول اهتمام المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع التي قد تعزز الحجة لزيادات نشطة في أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالى.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 % إلى 1841.30 دولار للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.35 % إلى 1843.80 دولار للأوقية.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل بيانات التضخم التي ستصدر يوم الجمعة ومن المتوقع أن تظهر أن التضخم في أكبر اقتصاد في العالم ما زال مرتفعا. وارتفع أيضا الدولار وهو ما يجعل الذهب أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

ارتفاع أسعار الفائدة لتهدئة ضغوط الأسعار المتزايدة يقلص جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لتهدئة ضغوط الأسعار المتزايدة يقلص جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

والمركزي الأمريكي في طريقه لرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعيه للسياسة النقدية في يونيو ويوليو ، وزاد تقرير الوظائف الأمريكية الصادر يوم الجمعة من ذلك الاحتمال.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.82 % إلى 22.09 دولار للأوقية، وصعد البلاديوم 1.4 % إلى 2003.20 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين نحو 1.5% إلى 1029.00 دولارا للأوقية بعد أن وصل يوم الجمعة لأعلى مستوى منذ أواخر مارس عند 1032.50 دولار.