أسعار الذهب العالمية تصعد وسط مخاوف عن مخاطر زيادة أسعار الفائدة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الاثنين مع تراجع الدولار في الوقت الذي قام فيه المستثمرون بتقييم بعض مخاطر الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة المتوقع أن تقوم بها البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) لخفض التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1677.89 دولار للأوقية(الأونصة).

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1686.50 دولار.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 % مما يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

ومن المرتقب أن تبدأ اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياطي الفيدرالى اجتماعها الذي يستمر يومين بشأن أسعار الفائدة في 20 سبتمبر وتعلن قرارها في اليوم التالي.

ومن المتوقع أن ترفع معظم البنوك خلال اجتماعاتها هذا الأسبوع – من سويسرا إلى جنوب أفريقيا- سعر الفائدة مع انقسام الأسواق حول ما إذا كان بنك إنجلترا سيرفع سعر الفائدة 50 أو 75 نقطة أساس.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 19.59 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.1 % إلى 906.15 دولار وانخفض سعر البلاديوم 0.2 % إلى 2129.55 دولار.

وأغلق سعر الذهب مرتفعا فى ختام تعاملات الأسبوع الماضى، مع توقف صعود الدولار، لكن مكاسب العملة الأمريكية خلال الأسبوع والتوقعات برفع كبير في أسعار الفائدة الأمريكية، أبقت المعدن النفيس دون مستوى 1700 دولار الرئيسي، مما كبده أكبر خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.

وعند الإغلاق، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1672.48 دولار للأوقية (الأونصة).

وتقدم سعر الذهب فى العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.4% عند التسوية إلى 1683.50 دولار.