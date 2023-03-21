أسعار الذهب العالمية تصعد وسط توقعات بإبطاء تشديد السياسة النقدية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، إذ يتطلع المستثمرون إلى اجتماع لجنة السياسة الفيدرالية مع تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سوف يبطئ تشديد سياسته النقدية في ضوء اضطراب القطاع المصرفي، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

وصعدت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 1982.29 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1984.30 دولار.

وفي محاولة لدعم القطاع المصرفي، تحركت البنوك المركزية الكبرى أول أمس لتعزيز تدفق السيولة في جميع أنحاء العالم.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لتحوم قرب أعلى مستوياتها فى ختام تعاملات أمس، في حين تعافت الأسهم مجددا على إثر إنقاذ بنك كريدي سويس مما ساعد على تهدئة بعض المخاوف من وقوع أزمة مصرفية أكبر في الولايات المتحدة.

وكانت أسعار الذهب قد صعدت بما يزيد على 100 دولار بعد انهيار بنك سيليكون فالي ومقره الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة فى المعاملات الفورية 0.2 % إلى 22.57 دولار للأوقية ، وانخفض البلاتين 0.2 % إلى 986.53 دولار، وارتفع البلاديوم 0.2 % إلى 1417.54 دولار.