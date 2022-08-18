أسعار الذهب العالمية تصعد وسط توقعات برفع وشيك للفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا اليوم الخميس مع تراجع عائدات السندات، غير أن صعود الدولار والتوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الفيدرالى الأمريكي رفع أسعار الفائدة أبقى الأسعار قرب أدنى مستوياتها في أسبوعين، بحسب وكالة رويترز.

وتقدمت أسعارالذهب في العقود الفورية 0.3 % إلى 1765.80 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد تراجع على مدى ثلاثة أيام نزل به إلى 1759.17 دولار أمس، وهو أدنى مستوى منذ الثالث من أغسطس الحالى .

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1779.90 دولار للأوقية.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى أمس أن صناع السياسة في البنك المركزي الأمريكي ملتزمون برفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى ضروري للحد من التضخم، رغم أنه لم يلمح صراحة إلى وتيرة زيادة أسعار الفائدة.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو بنك “ضعف الذهب يرجع إلى استئناف ارتفاع الدولار وأيضا لأن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالى تحدث عن رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أنهم أشاروا إلى أن من المحتمل أن تنخفض الوتيرة لاحقا”.

وأضاف “أسعار الذهب لم تشهد تغيرا تقريبا خلال العام وهذا في حد ذاته أداء جيد بالنظر إلى التحركات التي شهدناها في الدولار وعوائد السندات”.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وحصل الذهب على دعم من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو ما قلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا ثابتا.

وقال محللون لدى (إيه.إن.زد) في مذكرة إن من المتوقع أن تحفز المخاوف من الركود بعض التدفقات على الذهب كملاذ آمن، ومن المرجح أن تكون مشتريات البنوك المركزية قوية مع تراجع العملات وارتفاع المخاطر السياسية.

وعلى صعيد المعادن الثمينة الأخرى، تراجعت الفضة في العقود الفورية 0.6 % إلى 19.72 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1 % إلى 924.72 دولار والبلاديوم 1.2 % إلى 2165.93 دولار.