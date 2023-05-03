أسعار الذهب العالمية تصعد وسط ترقب لقرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الأربعاء، لتحلق فوق مستوى 2000 دولار، فيما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم‭ .

سعر أوقية الذهب

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 2016.29 دولار للأوقية (الأونصة) بعد ارتفاعها بأكثر من 1% في الجلسة السابقة.

سعر الذهب عالميا

وصعدت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2026.10 دولار.

ومن المقرر صدور قرار البنك المركزى الأمريكى بشأن الفائدة فى وقت لاحق اليوم، وسط توقعات واسعة النقاط بأن يرفعها 25 نقطة أساس.

وعادة ما يُنظر للذهب على أنه أداة تحوط في أوقات تزايد التضخم والاضطرابات الاقتصادية، لكن الفائدة المرتفعة تقلل من جاذبية المعدن الذي لا يدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 25.33 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.4 % إلى 1061.53 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.4 % إلى 1434.62 دولار.