أسعار الذهب العالمية تصعد وسط ترقب لاجتماع الاحتياطي الفيدرالي

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الإثنين حيث أبقى الدولار القوي المعدن الأصفر تحت الضغط، بينما ينتظر المستثمرون بحذر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بعد أن أظهرت بيانات ارتفاعا آخر في التضخم، بحسب وكالة رويترز.

وسجلت أسعار الذهب فى المعاملات الفورية 1783.01 دولارا للأوقية بعد انخفاضها 1.5 % لأقل مستوى في أكثر من أسبوع يوم الجمعة.

ارتفاع أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1784.801 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي كبير محللي أسواق آسيا والمحيط الهادي في أواندا “سيتوخى مستثمرو الذهب المزيد من الحذر لأنهم محاصرون منذ فترة طويلة فوق مستوى 1800 دولار، حتى لو انخفض الدولار وارتفعت أسعار الذهب”.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة، مما يجعل الذهب أقل جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

تراجع الفضة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.2 % إلى 23.80 دولار للأوقية. وتقدم البلاتين 0.9 % إلى 1026.58 دولار للأوقية. وخسر البلاديوم 0.3 % إلى 1996.57 دولار للأوقية.

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية في آسيا. ومع ذلك، فإن ارتفاع الدولار والبيانات التي تظهر التضخم المستمر الذي غذى الرهانات على تشديد السياسة في وقت أقرب من المتوقع من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد توج مكاسب المعدن الأصفر.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.13% لتصل إلى 1786.15 دولارًا ، وبقيت أقل من علامة 1800 دولار أمريكي بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في أسبوع واحد يوم الجمعة.

وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتحرك عادة في اتجاه عكسي مع الذهب، اليوم الاثنين بعد أن وصل إلى أعلى مستوى له منذ 13 أكتوبر يوم الجمعة.

هبوط أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع يوم الجمعة

وهبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أكثر من أسبوع يوم الجمعة بضغط من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار إذ سلطت بيانات، أظهرت أن التضخم ظل حادا الشهر الماضي، الضوء مجددا على اجتماع يعقد الأسبوع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالى.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.3 % إلى 1775.76 للأوقية ، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب للتسليم في ديسمبر 1.3 % إلى 1778.40 دولار للأوقية.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالى موعد بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بعد اجتماع في الثاني والثالث من نوفمبر.

ويؤدي خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على السندات الحكومية وصعود الدولار، مما يقلل الإقبال على الذهب.

لكن المخاوف العامة المتعلقة بارتفاع الأسعار أبقت الذهب والفضة على مسار تسجيل ارتفاع شهري بنحو واحد بالمئة وسبعة بالمئة على الترتيب.