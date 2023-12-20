أسعار الذهب العالمية تصعد وسط آمال بخفض الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الأربعاء لتستقر فوق مستوى الألفي دولار مدعومة بتوقعات بأن يخفض البنك المركزي الأمريكي الفائدة العام المقبل، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر نشرها في وقت لاحق من الأسبوع، وفقا لوكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية مسجلة 2039.89 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب العالمى

وتقدمت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 2053.20 دولار.

وأشار المركزي الأمريكي الأسبوع الماضي إلى أن مرحلة التشديد النقدي قد انتهت وألمح إلى أن العام المقبل قد يشهد تخفيضات في أسعار الفائدة.

وقال رافاييل بوستيك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالى في أتلانتا أمس إنه لا توجد “ضرورة ملحة” حاليا لخفض أسعار الفائدة بالنظر لقوة الاقتصاد.

وقال مات سيمبسون المحلل لدى سيتي إندكس إن مجلس الاحتياطي الفيدرالى “يتراجع فيما يتعلق بتخفيضات أسعار الفائدة، وما لم نشهد تقريرا أضعف لتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، فقد يكون هناك مجال لخيبة أمل من أولئك الذين يطالبون بخفض الفائدة في مارس، وللحد من احتمالات الاتجاه الصعودي للذهب”.

ويترقب المستثمرون حاليا تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر نوفمبر وهو المقياس المفضل لدى المركزي الأمريكي للتضخم الأساسي. ومن المقرر صدوره يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 24.11 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.3 % أيضا إلى 957.41 دولار، وصعد البلاديوم 0.1 % إلى 1225.21 دولار.