أسعار الذهب العالمية تصعد وسط آمال بتوقف «المركزي الأمريكي» عن رفع الفائدة

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء بعدما عززت بيانات قطاع الخدمات الأمريكي الآمال في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالى (البنك المركزي الأمريكي) عن تشديد سياسته النقدية هذا الشهر، بحسب وكالة رويترز.

سعر أوقية الذهب

واستقرت أسعار الذهب في السوق الفورية عند 1961.09 دولار للأوقية (الأونصة).

سعر الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.2 % إلى 1977.30 دولار.

واستقر مؤشر الدولار بعدما هبط أمس الإثنين بينما تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى 3.683 %.

وأظهر مسح لمعهد إدارة التوريدات أن قطاع الخدمات الأمريكي لم يسجل نموا يذكر في مايو مع تباطؤ الطلبيات الجديدة وهو ما دفع مؤشر الأسعار التي تدفعها الشركات لشراء المدخلات لأدنى مستوياته في ثلاث سنوات مما قد يساعد مجلس الاحتياطي الأمريكي في معركته ضد التضخم.

ووفقا لخدمة فيدووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) فإن المتعاملين يتوقعون بنسبة 81.7 % أن يبقي المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه بشأن السياسة النقدية يومي 13 و14 يونيو.

وعادة ما تقل جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.1 % إلى 23.5595 دولار للأوقية بينما هبط البلاتين 0.2 % إلى 1028.03 دولار ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم عند 1413.10 دولار بعدما هبط في الجلسة الماضية.